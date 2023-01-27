49-летняя Клум снялась босиком во время поцелуя с 33-летним мужем

Клум старше Каулитца на 16 лет Фото: heidiklum / Instagram

На фото она запечатлена в спортивном костюме и босиком. Каулитц – в спортивной одежде и кроссовках. Рядом с супругами – их собаки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Клум периодически показывает фото своего досуга с супругом, в том числе их объятия и поцелуи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)