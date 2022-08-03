Бульвар Шоубиз
 
03 августа, 2022
 
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49-летняя Клум снялась в леопардовом бикини

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Клум показала пляжное фото
Клум показала пляжное фото
Фото: heidiklum / Instagram

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 2 августа опубликовала в Instagram фото, снятое на пляже.

Модель позировала в леопардовом бикини малинового цвета, состоящем из миниатюрных плавок с тонкими полосками на бедрах и бюстгальтера из двух треугольников.

Клум запечатлена стоя, с развевающимися на ветру волосами.

Контекст:

Хайди Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.

Теги: купальник, модель, Хайди Клум, фото, бикини, бюстгальтер, плавки
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