49-летняя Клум в маске дождевого червя показала тело в мокром бикини. Видео

Клум предстала в черном бикини.

Модель с помощью монтажа "надела" на себя маску дождевого червя, в образе которого предстала в 2022 году на Хэллоуин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Также Клум добавила фото, на котором запечатлен ее поцелуй во время купания с мужем, музыкантом Томом Каулитцем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)