49-летняя звезда американских сериалов сообщила, что у нее диагностировали рассеянный склероз

"Привет, друзья. Несколько месяцев назад мне поставили диагноз "рассеянный склероз". Это было странное путешествие. Но меня так поддерживали люди, что я знаю, у кого тоже есть это заболевание. Это был трудный путь. Но как все мы знаем, дорога продолжается. Если только какой-нибудь кретин ее не заблокирует", – написала она.

Контекст:

Кристина Эпплгейт известна ролями в американских сериалах "Прощай навсегда", "Женаты и с детьми", "Кто такая Саманта?".

В 2008 году она перенесла двойную мастэктомию после того, как у нее выявили рак молочной железы. В 2017 году актрисе удалили яичники и фаллопиевы трубы.

Эпплгейт замужем за музыкантом Мартином Линобли. В 2011 году, за два года до регистрации брака, у пары родилась дочь.