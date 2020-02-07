5 фактов о шоу The Illusionists: почему стоит увидеть эту постановку

Со 2-го по 5 апреля в Киеве самые сильные маги современности представят на сцене Дворца искусств "Украина" высокотехнологичное бродвейское шоу The Illusionists.

Шоу родом с Бродвея

Шоу The Illusionists называют Cirque du Soleil в мире магии. Постановка дебютировала в 2012 году на сцене Сиднейской Оперы в Австралии. Далее были рекордные кассовые сборы в Мельбурне, Лондоне и Мехико. Знаковым для шоу стало выступление иллюзионистов на Бродвейской сцене, где его мгновенно окрестили самой успешной постановкой в истории. С тех пор шоу собирает полные залы независимо от географии — будь то Европа или в Азия. Иллюзионисты покорили 40 стран на мировой карте.

Лучшие иллюзионисты мира

Своим составом The Illusionists напоминают команду супергероев. В спектаклях принимают участие семь магов, каждый из которых профи в особой специализации: они могут читать ваши мысли, сбегать из жестоких камер пыток, проходить сквозь стены и левитировать. Их перфомансы настолько эффектны, что ими увлекается даже легенда магии Дэвид Копперфильд. Время от времени состав участников меняется и дополняется новым спектром трюков — таким образом шоу постоянно развивается и трансформируется.

Баланс на грани жизни и смерти

Иллюзионисты не боятся заигрывать со смертью – и поэтому их выступления захватывают дух. Джеймс Мор (более известный как Фальсификатор) специализируется на рискованных трюках, как, например, вращении на острие меча. Эндрю Бассо называют лучшим эскапистом нашего времени: он способен за несколько минут мастерки освободиться из водяной камеры пыток. А известный под псевдонимом Воин Аарон Кроу зубами ловит пули и почти полностью останавливает работу своего сердца.

Магия без возрастных барьеров

Синтез различных жанров перфоманса превращает шоу The Illusionists в целостное эпическое приключение, в котором невозможно отличить реальность от иллюзии. Сюжетная архитектура каждого акта спектакля построена таким образом, чтобы заинтересовать всех зрителей, независимо от их возраста. Шоу сочетает в себе искусство уличной магии, интерпретирует безумные трюки легендарного иллюзиониста Гарри Гудини и демонстрирует комедийные перформансы.

Высокотехнологичное шоу

Сочетание инновационных технологий и впечатляющих визуальных эффектов переносят классику магических традиций The Illusionists в новую эпоху.

"Мы понимаем, что одними лишь трюками и мистикой зрителей сейчас не удивишь. Именно поэтому мы интегрируем в спектакле театральные и танцевальные постановки, экспериментируем со спецэффектами, костюмами и музыкой, а также пытаемся сделать шоу максимально интерактивным", – говорят продюсеры шоу.

Увидеть шоу The Illusionists можно будет весной 2020 года: со 2 по 5 апреля во Дворце искусств "Украина". Билеты можно купить ЗДЕСЬ.