50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт сняла на видео свою получасовую тренировку под руководством тренера

"30-минутная тренировка с моим тренером. Извините за непривлекательные рожицы, которые я делаю во время тренировки", – пошутила актриса.

Гарт часто делится с поклонниками фото и видео, на которых она запечатлена во время занятий спортом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennie * (@jenniegarth)