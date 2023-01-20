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20 января, 2023
 
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50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт сняла на видео свою получасовую тренировку под руководством тренера

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Гарт родилась в 1972 году
Гарт родилась в 1972 году
Фото: jenniegarth / Instagram

50-летняя звезда американского сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Дженни Гарт 19 января опубликовала ролик, в котором запечатлена во время тренировки в зале под контролем тренера.

"30-минутная тренировка с моим тренером. Извините за непривлекательные рожицы, которые я делаю во время тренировки",  пошутила актриса.

Гарт часто делится с поклонниками фото и видео, на которых она запечатлена во время занятий спортом.

Контекст:

Гарт родилась в 1972 году. Она прославилась после роли Келли Тейлор в телесериале "Беверли-Хиллз, 90210". 

От первого брака с американским актером Питером Фачинелли у актрисы есть три дочери. Самой младшей из них в сентябре исполнилось 16 лет.

Теги: спорт, актриса, Дженни Гарт
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