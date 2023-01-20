50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт сняла на видео свою получасовую тренировку под руководством тренера

"30-минутная тренировка с моим тренером. Извините за непривлекательные рожицы, которые я делаю во время тренировки", – пошутила актриса.
Гарт часто делится с поклонниками фото и видео, на которых она запечатлена во время занятий спортом.
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Гарт родилась в 1972 году. Она прославилась после роли Келли Тейлор в телесериале "Беверли-Хиллз, 90210".
От первого брака с американским актером Питером Фачинелли у актрисы есть три дочери. Самой младшей из них в сентябре исполнилось 16 лет.