"50 відтінків". Slavia в новом треке спела о БДСМ-играх в малиновой комнате. Аудио
Украинская певица Slavia 11 февраля на своем YouTube-канале презентовала композицию "50 відтінків". "Эта песня помогает понять, а затем и воплотить все самые сокровенные желания. Не стоит скрывать в себе то, что так сильно пытается вырваться наружу", – анонсировала премьеру артистка на своей странице в Instagram. Артистка поет о 50 оттенках серого в глазах партнера, обещая "поиграть с ним в БДСМ в малиновой комнате".
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