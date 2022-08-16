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16 августа, 2022
 
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53-летний Садовый о своем 16-летнем мэрстве: Коты так долго не живут

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Садовый: Сегодня я планирую свою жизнь на сегодня, возможно, немного на завтра
Садовый: Сегодня я планирую свою жизнь на сегодня, возможно, немного на завтра
Фото: Андрій Садовий / Facebook

Мэр Львова Андрей Садовый не планировал в третий и четвертый раз баллотироваться на пост городского головы. Об этом он рассказал в интервью, которое 15 августа опубликовано на YouTube-канале радио "Люкс ФМ".

"Сколько вы еще хотите быть мэром?" – спросил у 53-летнего Садового журналист Слава Демин.

"Я вообще планировал две каденции максимум, но так случилось. Я не планировал идти третий раз, четвертый. И сегодня я планирую свою жизнь на сегодня, возможно, немного на завтра", – заявил он.

Комментируя свое 16-летнее пребывание на посту мэра, Садовый пошутил, что "коты так долго не живут".

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Садовый впервые был избран мэром Львова 16 лет назад. После – четыре раза переизбирался на новый срок.

Садовый женат. Его супруга – искусствовед. Они воспитывают пятерых сыновей: Ивана-Павла, Тадея-Луку, Михаила, Иосифа и Антония.

Теги: Львов, Андрей Садовый, мэр
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