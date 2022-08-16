  53-летний Садовый о своем 16-летнем мэрстве: Коты так долго не живут

"Сколько вы еще хотите быть мэром?" – спросил у 53-летнего Садового журналист Слава Демин.
"Я вообще планировал две каденции максимум, но так случилось. Я не планировал идти третий раз, четвертый. И сегодня я планирую свою жизнь на сегодня, возможно, немного на завтра", – заявил он.
Комментируя свое 16-летнее пребывание на посту мэра, Садовый пошутил, что "коты так долго не живут".
Садовый впервые был избран мэром Львова 16 лет назад. После – четыре раза переизбирался на новый срок.
Садовый женат. Его супруга – искусствовед. Они воспитывают пятерых сыновей: Ивана-Павла, Тадея-Луку, Михаила, Иосифа и Антония.