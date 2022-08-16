  53-летний Садовый о своем 16-летнем мэрстве: Коты так долго не живут

Садовый: Сегодня я планирую свою жизнь на сегодня, возможно, немного на завтра Фото: Андрій Садовий / Facebook

"Сколько вы еще хотите быть мэром?" – спросил у 53-летнего Садового журналист Слава Демин.

"Я вообще планировал две каденции максимум, но так случилось. Я не планировал идти третий раз, четвертый. И сегодня я планирую свою жизнь на сегодня, возможно, немного на завтра", – заявил он.

Комментируя свое 16-летнее пребывание на посту мэра, Садовый пошутил, что "коты так долго не живут".

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Видео: Люкс ФМ / YouTube