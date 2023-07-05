53-летняя Лопес выложила в сеть фото в купальнике с перфорацией на декольте

На первых фото 53-летняя актриса лежа и сидя позирует в кадре в цельном купальнике дымчато-розового цвета с перфорацией на декольте. Знаменитость дополнила пляжный образ очками, массивными серьгами и колье со своим именем.

На видео, которые она разместила, запечатлен салют и вечеринка, посвященные Дню независимости США.

"Надеюсь, все провели замечательные праздничные выходные, наполненные любовью, семьей, друзьями и весельем", – написала Лопес.

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