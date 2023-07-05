53-летняя Лопес выложила в сеть фото в купальнике с перфорацией на декольте

На первых фото 53-летняя актриса лежа и сидя позирует в кадре в цельном купальнике дымчато-розового цвета с перфорацией на декольте. Знаменитость дополнила пляжный образ очками, массивными серьгами и колье со своим именем.
На видео, которые она разместила, запечатлен салют и вечеринка, посвященные Дню независимости США.
"Надеюсь, все провели замечательные праздничные выходные, наполненные любовью, семьей, друзьями и весельем", – написала Лопес.
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Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес более 30 картин.
17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества артистка взяла фамилию супруга.