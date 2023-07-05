Дорофеева показала, как принимает душ после растяжки. Фото

Артистка сперва сделала зарядку, уделив внимание прессу и растяжке.

Затем певица отправилась в душ, сняв себя со спины.

После душа Дорофеева села завтракать вместе со своим новым бойфрендом, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным, который ел, сложив ноги на стол.

Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram



Контекст:

Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе. С декабря 2010-го по март 2020-го певица была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Позитивом.

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года. В июне 2023-го СМИ сообщили, что Дорофеева и Кацурин готовятся к свадьбе.