Бульвар Шоубиз
 
01 августа, 2023
 
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56-летняя Хайек показала фото в бюстгальтере из реальной жизни. Актриса снялась в обнимку с подругой

Хайек показала, как проводит досуг
Хайек показала, как проводит досуг
Фото: salmahayek / Instagram

56-летняя голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек 30 июля в Instagram опубликовала снимки, на которых запечатлена со своим инструктором по дайвингу.

"Тусуюсь с моим любимым дайв-мастером Мартиной", – написала актриса.

Хайек снялась в желтом бюстгальтере от купальника. На фото они с Мартиной запечатлены в обнимку и с бутылками в руках.

На втором снимке женщины облачены в гидрокостюмы.

Контекст:

Хайек часто демонстрирует фигуру в купальнике и лицо без макияжа.

Актриса ведет активный образ жизни. 19 июля Хайек в подкасте Let’s Talk Off Camera на Spotidy призналась, что регулярно посещает косметолога. Она рассказала, что проходит микротоковые процедуры и радиолифтинг лица и тела, но не делает уколы красоты.

По мнению Хайек, хорошие результаты она получает и благодаря регулярным медитациям. Хайек рассказала, что когда появляется на публике после медитаций, люди говорят: "О боже, ты опять выглядишь на 20 лет". А если она пропускает медитации, лицо и тело начинают обвисать, а также обостряются межпозвонковая грыжа, проблемы с шеей, бедром и лодыжками.

Теги: купальник, Сальма Хайек, актриса, бикини, бюстгальтер
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56-летняя Хайек показала фото в бюстгальтере из реальной жизни. Актриса снялась в обнимку с подругой
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