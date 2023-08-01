56-летняя Хайек показала фото в бюстгальтере из реальной жизни. Актриса снялась в обнимку с подругой

"Тусуюсь с моим любимым дайв-мастером Мартиной", – написала актриса.

Хайек снялась в желтом бюстгальтере от купальника. На фото они с Мартиной запечатлены в обнимку и с бутылками в руках.

На втором снимке женщины облачены в гидрокостюмы.

Контекст:

Хайек часто демонстрирует фигуру в купальнике и лицо без макияжа.

Актриса ведет активный образ жизни. 19 июля Хайек в подкасте Let’s Talk Off Camera на Spotidy призналась, что регулярно посещает косметолога. Она рассказала, что проходит микротоковые процедуры и радиолифтинг лица и тела, но не делает уколы красоты.

По мнению Хайек, хорошие результаты она получает и благодаря регулярным медитациям. Хайек рассказала, что когда появляется на публике после медитаций, люди говорят: "О боже, ты опять выглядишь на 20 лет". А если она пропускает медитации, лицо и тело начинают обвисать, а также обостряются межпозвонковая грыжа, проблемы с шеей, бедром и лодыжками.