Бульвар Шоубиз
 
31 июля, 2023
 
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"Лихорадка и частичная потеря сознания". Мишину госпитализировали. Актриса назвала причину болезни

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Мишина: Будьте осторожны, друзья, потому что лечиться дорого!
Мишина: Будьте осторожны, друзья, потому что лечиться – дорого!
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 30 июля в Instagram Stories опубликовала снимки, сделанные в больничной палате.

Актриса показала себя лежащей под капельницей.

"Вчерашняя ночь была с лихорадкой и, мне казалось, частичной потерей сознания. А вчерашний день я провела под капельницами и присмотром врачей", – написала Мишина.


Фото: misha.k.ua / Instagram

Фото: misha.k.ua / Instagram

"Устрицы и морепродукты решили организовать мне выходной. Но не такой приятный, как хотелось бы", – отметила актриса.


Фото: misha.k.ua / Instagram

Фото: misha.k.ua / Instagram

Мишина призналась, что лечение ей обходится недешево.

"Будьте осторожны, друзья, потому что лечиться, бл...ха, дорого!" – написала она.

Фото: misha.k.ua / Instagram
Фото: misha.k.ua / Instagram

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В феврале 2023 года Мишина стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ "Я люблю Україну".

Мишина живет в Киеве. За время полномасштабной войны она уже выезжала на работу в Бельгию и на отдых в одну из теплых стран. В 2023 году актриса отметила свой день рождения в Турции.

Теги: госпиталь, болезнь, актриса, Ксения Мишина
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