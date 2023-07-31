"Лихорадка и частичная потеря сознания". Мишину госпитализировали. Актриса назвала причину болезни

Мишина: Будьте осторожны, друзья, потому что лечиться – дорого! Фото: misha.k.ua / Instagram

Актриса показала себя лежащей под капельницей.

"Вчерашняя ночь была с лихорадкой и, мне казалось, частичной потерей сознания. А вчерашний день я провела под капельницами и присмотром врачей", – написала Мишина.





Фото: misha.k.ua / Instagram

"Устрицы и морепродукты решили организовать мне выходной. Но не такой приятный, как хотелось бы", – отметила актриса.





Фото: misha.k.ua / Instagram

Мишина призналась, что лечение ей обходится недешево.

"Будьте осторожны, друзья, потому что лечиться, бл...ха, дорого!" – написала она.