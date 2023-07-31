"Лихорадка и частичная потеря сознания". Мишину госпитализировали. Актриса назвала причину болезни

Актриса показала себя лежащей под капельницей.
"Вчерашняя ночь была с лихорадкой и, мне казалось, частичной потерей сознания. А вчерашний день я провела под капельницами и присмотром врачей", – написала Мишина.
"Устрицы и морепродукты решили организовать мне выходной. Но не такой приятный, как хотелось бы", – отметила актриса.
Мишина призналась, что лечение ей обходится недешево.
"Будьте осторожны, друзья, потому что лечиться, бл...ха, дорого!" – написала она.
Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В феврале 2023 года Мишина стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ "Я люблю Україну".
Мишина живет в Киеве. За время полномасштабной войны она уже выезжала на работу в Бельгию и на отдых в одну из теплых стран. В 2023 году актриса отметила свой день рождения в Турции.