33-летняя жена Решетника высказалась о фигуре 54-летней Лопес в бикини

Решетник разместила фото знаменитости, на котором Лопес запечатлена в полный рост в бикини во время празднования своего дня рождения.
"54 года. Хочу так же выглядеть в ее возрасте", – написала 33-летняя жена ведущего.
Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.
17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для обоих супругов брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию мужа.
Григорий и Кристина Решетник поженились в 2010 году. Осенью 2020 года Решетники стали многодетными родителями – у пары родился третий сын Александр. Старшие сыновья Иван и Дмитрий родились в 2013-м и 2017 году. После третьих родов супруга ведущего активно занимается спортом.