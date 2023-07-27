33-летняя жена Решетника высказалась о фигуре 54-летней Лопес в бикини

Решетник о Лопес: Хочу так же выглядеть в ее возрасте Фото: jlobeauty / Instagram, kristina_reshetnik / Instagram

Решетник разместила фото знаменитости, на котором Лопес запечатлена в полный рост в бикини во время празднования своего дня рождения.

"54 года. Хочу так же выглядеть в ее возрасте", – написала 33-летняя жена ведущего.

Скриншот: kristina_reshetnik / Instagram