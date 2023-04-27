56-летняя Хайек позировала рядом с 43-летним Татумом, на котором были только обтягивающие плавки. Фото

На фото Татум запечатлен в черных обтягивающих плавках, Хайек – в джинсах и майке.
"Тот из нас, кто не тренировался ежедневно, не снимал одежду", – написала Хайек.
Она поздравила Татума с днем рождения. Актеру исполнилось 43 года.
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Хайек и Татум исполнили главные роли в ленте "Супер Майк 3". В ленте есть интимные сцены.
"Супер Майк: Последний танец" является сиквелом фильма "Супер Майк XXL". Новая лента вышла в мировой прокат 10 февраля 2023 года.
Главный герой – его роль исполнил Татум – танцовщик, который работает в стриптиз-клубе. Хайек сыграла роль светской львицы.