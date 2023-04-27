56-летняя Хайек позировала рядом с 43-летним Татумом, на котором были только обтягивающие плавки. Фото

На фото Татум запечатлен в черных обтягивающих плавках, Хайек – в джинсах и майке.

"Тот из нас, кто не тренировался ежедневно, не снимал одежду", – написала Хайек.

Она поздравила Татума с днем рождения. Актеру исполнилось 43 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Хайек и Татум исполнили главные роли в ленте "Супер Майк 3". В ленте есть интимные сцены.