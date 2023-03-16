57-летняя Херли показала, как изменилась за 30 лет. Поклонники заявили, что она стала красивее

Херли родилась в 1965 году в Великобритании Фото: elizabethhurley1 / Instagram

Ролик смонтирован из архивных фото артистки и снимков, которые были сделаны недавно.

"Кто-то прислал мне это! Спасибо за воспоминания. Первое фото из 90-х", – подписала она публикацию.

"Вы одна из немногих счастливиц, которые так хорошо постарели, что в 50+ красивее, чем в 20 лет. Молодец", – восхитились поклонники.

"Она становится лучше", – написали фолловеры.

"С течением времени все красивее", – отреагировали подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)