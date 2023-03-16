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16 марта, 2023
 
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57-летняя Херли показала, как изменилась за 30 лет. Поклонники заявили, что она стала красивее

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Херли родилась в 1965 году в Великобритании
Херли родилась в 1965 году в Великобритании
Фото: elizabethhurley1 / Instagram

Британская актриса Элизабет Херли 15 марта опубликовала в Instagram видео, в котором показано, как она менялась за последние 30 лет.

Ролик смонтирован из архивных фото артистки и снимков, которые были сделаны недавно.

"Кто-то прислал мне это! Спасибо за воспоминания. Первое фото из 90-х", – подписала она публикацию.

"Вы одна из немногих счастливиц, которые так хорошо постарели, что в 50+ красивее, чем в 20 лет. Молодец", – восхитились поклонники.

"Она становится лучше", – написали фолловеры.

"С течением времени все красивее", – отреагировали подписчики.

Контекст:

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с британским актером Хью Грантом. Они расстались в 2000 году. В 2007-м актриса вышла замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара, с которым развелась в 2011 году.

У актрисы есть сын Дэмиан (2002).

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Элизабет Херли, актриса
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