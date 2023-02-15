57-летняя Херли восхитила сеть снимком без одежды и белья

Она позирует в кадре, сидя на кровати боком к объективу в обнимку с меховой подушкой.

"С Днем святого Валентина", – подписала снимок 57-летняя актриса.

"Не так и плохо для старушки", – отреагировали в сети.

"Надеюсь, у вас включили отопление. Иначе холодно", – прокомментировали снимок фолловеры.

"Какое красивое фото, Элизабет. Выглядишь потрясающе", – восхитились поклонники.

Фото Херли можно посмотреть здесь.