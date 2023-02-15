Бульвар Шоубиз
 
15 февраля, 2023
 
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57-летняя Херли восхитила сеть снимком без одежды и белья

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Херли: С Днем святого Валентина
Херли: С Днем святого Валентина
Фото: elizabethhurley1 / Instagram

Британская актриса Элизабет Херли 14 февраля опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена без одежды и белья.

Она позирует в кадре, сидя на кровати боком к объективу в обнимку с меховой подушкой. 

"С Днем святого Валентина", – подписала снимок 57-летняя актриса.

"Не так и плохо для старушки", – отреагировали в сети.

"Надеюсь, у вас включили отопление. Иначе холодно", – прокомментировали снимок фолловеры.

"Какое красивое фото, Элизабет. Выглядишь потрясающе", – восхитились поклонники.

Фото Херли можно посмотреть здесь.

Контекст:

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с британским актером Хью Грантом. Они расстались в 2000 году. В 2007-м актриса вышла замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара, с которым развелась в 2011 году.

У актрисы есть сын Дэмиан (2002) от американского бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Элизабет Херли, актриса
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