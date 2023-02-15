57-летняя Херли восхитила сеть снимком без одежды и белья

Она позирует в кадре, сидя на кровати боком к объективу в обнимку с меховой подушкой.
"С Днем святого Валентина", – подписала снимок 57-летняя актриса.
"Не так и плохо для старушки", – отреагировали в сети.
"Надеюсь, у вас включили отопление. Иначе холодно", – прокомментировали снимок фолловеры.
"Какое красивое фото, Элизабет. Выглядишь потрясающе", – восхитились поклонники.
Фото Херли можно посмотреть здесь.
Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.
Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с британским актером Хью Грантом. Они расстались в 2000 году. В 2007-м актриса вышла замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара, с которым развелась в 2011 году.
У актрисы есть сын Дэмиан (2002) от американского бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.