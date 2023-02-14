58-летняя супермодель Макменами снялась топлес

Макменами позирует, лежа полу в обнимку с собакой. Рядом с ней лежит розово-черное платье, в котором она появилась 12 февраля на красной дорожке церемонии вручения премии Brit Awards 2023, состоявшейся в Лондоне.

"После вечеринки", – подписала фото знаменитость.

Фото Макменами опубликовано здесь.

Контекст:

Макменами родилась в 1966 году в США. Она работала с такими дизайнерами, как Джанни Версаче, Джорджо Армани, Валентино Гаравани, Соня Рикель, Жан-Поль Готье и многими другими.

Модель снималась для обложек Harper’s Bazaar, Vanity Fair, People. В 1998 году она объявила о завершении карьеры, но периодически продолжает выходить на подиум.

Макменами замужем во второй раз. От предыдущих отношений у нее есть дочь и двое сыновей.