Бульвар Шоубиз
 
14 февраля, 2023
 
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58-летняя супермодель Макменами снялась топлес

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Макменами родилась в 1966 году в США
Макменами родилась в 1966 году в США
Фото: ЕРА

58-летняя американская супермодель Кристен Макменами 14 февраля разместила в Instagram фото, на котором запечатлена топлес.

Макменами позирует, лежа полу в обнимку с собакой. Рядом с ней лежит розово-черное платье, в котором она появилась 12 февраля на красной дорожке церемонии вручения премии Brit Awards 2023, состоявшейся в Лондоне. 

"После вечеринки",  подписала фото знаменитость.

Фото Макменами опубликовано здесь.

Контекст:

Макменами родилась в 1966 году в США. Она работала с такими дизайнерами, как Джанни Версаче, Джорджо Армани, Валентино Гаравани, Соня Рикель, Жан-Поль Готье и многими другими.

Модель снималась для обложек Harper’s Bazaar, Vanity Fair, People. В 1998 году она объявила о завершении карьеры, но периодически продолжает выходить на подиум.

Макменами замужем во второй раз. От предыдущих отношений у нее есть дочь и двое сыновей.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: модель, топлес, Кристен Макменами
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