58-летняя супермодель Макменами показала, как питомец облизал ей язык

На снимке она изображена в момент, когда питомец облизывает ей язык.

"Обжимаюсь с Ру", – подписала фото Макменами.

Контекст:

Макменами родилась в 1966 году в США. Она работала с такими дизайнерами, как Джанни Версаче, Джорджо Армани, Валентино Гаравани, Соня Рикель, Жан-Поль Готье и многими другими.

Модель снималась для обложек Harper’s Bazaar, Vanity Fair, People. В 1998 году она объявила о завершении карьеры, но периодически продолжает выходить на подиум.

Макменами замужем во второй раз. От предыдущих отношений у нее есть дочь и двое сыновей.