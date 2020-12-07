58-летний Издрык снялся полностью обнаженным для календаря на 2021 год. Фото

Украинский писатель и поэт Юрий Издрык отметил, что в календаре присутствуют снимки разной степени откровенности.

Издрык: Приближается праздник, а вместе с ним и 2021 год с очень туманными перспективами Фото: Видавництво Старого Лева / Facebook

58-летний украинский писатель и поэт Юрий Издрык снялся обнаженным для настенного календаря на 2021 год. Об этом он написал 3 декабря на своей странице в Facebook, обнародовав фрагменты календаря.

На черно-белых снимках Издрык запечатлен без одежды в различных позах.

"Приближается праздник, а вместе с ним и 2021 год с очень туманными перспективами. Для лучшей ориентации в хронотопном тумане [фотограф киевского Музея Ивана Гончара] Настя Теликова замутила календарь с откровенными фоточками. Откровенность есть в двух вариантах: 0+ и 18+", – говорится в публикации.

Свято наближається, а з ним - і наступний, 2021 год с украй туманными перспективами. Задля кращої орієнтації у ... Опубліковано Юром Іздриком & nbsp; Четвер, 3 грудня 2020 р.

Издрык родился в 1962 году в городе Калуш Ивано-Франковской области. Сейчас он живет и работает во Львове.

Издрык – автор повести "Остров Крк", поэтического сборника "Станислав и 11 его освободителей", романов "Воццек", "Двойной Леон", "АМтм", сборника эссе "Флешка". Он является членом Ассоциации украинских писателей.