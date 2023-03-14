64-летняя Джейми Ли Кертис показала, как выглядит на следующее утро после получения "Оскара"

Кертис получила награду как лучшая актриса второго плана за роль в фильме "Все везде и сразу" Фото: ЕРА

В кадре также присутствует золотая статуэтка "Оскара", которую Кертис слегка испачкала молочной пеной. Такую же отметку 64-летняя актриса сделала и себе на носу.

Кертис сообщила, что снимки были сделаны на следующее утро после церемонии вручения премии "Оскар". 13 марта она стала обладательницей "Оскара" в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Все везде и сразу", который был назван "Фильмом года".

"Утро после. Трезвая. Удивленная. Стойкая", – подписала фото актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis)