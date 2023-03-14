64-летняя Джейми Ли Кертис показала, как выглядит на следующее утро после получения "Оскара"

В кадре также присутствует золотая статуэтка "Оскара", которую Кертис слегка испачкала молочной пеной. Такую же отметку 64-летняя актриса сделала и себе на носу.
Кертис сообщила, что снимки были сделаны на следующее утро после церемонии вручения премии "Оскар". 13 марта она стала обладательницей "Оскара" в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Все везде и сразу", который был назван "Фильмом года".
"Утро после. Трезвая. Удивленная. Стойкая", – подписала фото актриса.
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Джейми Ли Кертис родилась в 1958 году. За годы работы в кинематографе актриса сыграла более 80 ролей. Среди наиболее известных картин с ее участием – фильмы ужасов "Поезд страха" (1979), "Туман" (1980), "Школьный бал" (1980).
Также актриса известна как детская писательница.