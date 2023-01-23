"Это было одно из самых смертоносных нападений на мирных жителей". Джейми Ли Кертис осудила ракетный удар России по Днепру

Ли Кертис: Жизнь в Украине временами проходит почти нормально. А потом вдруг все меняется, как в Днепре после удара ракеты по жилому комплексу Фото: ЕРА

Актриса проиллюстрировала пост снимками и видео, на которых запечатлены пострадавшие во время теракта украинцы, и показала, как теперь выглядит дом, в котором они жили. Ли Кертис также показала фото с похорон жертв этого теракта.

"Несмотря на войну, жизнь в Украине временами проходит почти нормально. А потом вдруг все меняется, как в Днепре после удара ракеты по жилому комплексу, – написала актриса. – Это было одно из самых смертоносных нападений на мирных жителей с первых недель войны".