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23 января, 2023
 
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"Это было одно из самых смертоносных нападений на мирных жителей". Джейми Ли Кертис осудила ракетный удар России по Днепру

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Ли Кертис: Жизнь в Украине временами проходит почти нормально. А потом вдруг все меняется, как в Днепре после удара ракеты по жилому комплексу
Ли Кертис: Жизнь в Украине временами проходит почти нормально. А потом вдруг все меняется, как в Днепре после удара ракеты по жилому комплексу
Фото: ЕРА

Американская актриса Джейми Ли Кертис 22 января рассказала своим подписчикам в Instagram (около 5 млн фолловеров) о ракетном ударе, который страна-агрессор РФ нанесла по жилому многоэтажному дому в Днепре.

Актриса проиллюстрировала пост снимками и видео, на которых запечатлены пострадавшие во время теракта украинцы, и показала, как теперь выглядит дом, в котором они жили. Ли Кертис также показала фото с похорон жертв этого теракта.

"Несмотря на войну, жизнь в Украине временами проходит почти нормально. А потом вдруг все меняется, как в Днепре после удара ракеты по жилому комплексу, – написала актриса. – Это было одно из самых смертоносных нападений на мирных жителей с первых недель войны". 

Контекст:

В результате ракетного удара по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. 19 января в ОВА сообщили о 46 погибших в результате атаки. Среди них – шестеро детей. Мэр Днепра Борис Филатов считает, что погибших будет более 50 и есть вероятность, что некоторые люди просто "испарились" во время взрыва из-за высокой температуры. 

Поисково-спасательная операция на месте удара продолжалась 69 часов и завершилась 17 января, из разрушенного дома спасли 39 человек, в том числе шестерых детей. 

По информации украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

Теги: Днепр, война России против Украины, Джейми Ли Кертис
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