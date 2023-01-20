Соучредитель модного дома Valentino осудил ракетный удар России по Днепру

"Стыдно из-за войны и позор тому, кто начал войну", – написал он, указав с помощью хештегов количество погибших во время теракта украинцев.
Изображенная на фото квартира принадлежит семье украинского тренера по боксу Михаила Кореневского, который погиб во время теракта. У него остались жена и две маленькие дочери.
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В результате ракетного удара по Днепру 14 января обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. 19 января в областной военной администрации сообщили о 46 погибших в результате ракетного удара. Среди них – шестеро детей. Мэр Днепра Борис Филатов считает, что погибших будет более 50 и есть вероятность, что некоторые люди просто "испарились" во время взрыва из-за высокой температуры.
Поисково-спасательная операция на месте удара продолжалась 69 часов и завершилась 17 января, из разрушенного дома спасли 39 человек, в том числе шестерых детей.
По информации украинских военных, в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.