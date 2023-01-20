Соучредитель модного дома Valentino осудил ракетный удар России по Днепру

Джакометти: Стыдно из-за войны и позор тому, кто начал войну Фото: giancarlogiammetti / Instagram

"Стыдно из-за войны и позор тому, кто начал войну", – написал он, указав с помощью хештегов количество погибших во время теракта украинцев.

Изображенная на фото квартира принадлежит семье украинского тренера по боксу Михаила Кореневского, который погиб во время теракта. У него остались жена и две маленькие дочери.