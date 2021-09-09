Звезда фильмов ужасов Джейми Ли Керстис получила на Венецианском фестивале "Золотого льва" и посвятила его жертвам насилия

В благодарственной речи актриса отметила режиссера фильма "Хеллоуин" Джона Карпентера – благодаря этой картине в 1979 году состоялся кинодебют актрисы.

Награждение проходило накануне показа нового фильма "Хеллоуин убивает" с Джейми Ли Керстис в главной роли.

На своей странице в Facebook актриса отметила, что посвящает свою награду людям, которые пострадали от любого вида насилия.

Контекст:

Джейми Ли Кертис родилась в 1958 году. За годы работы в кинематографе актриса сыграла более 80 ролей. Среди наиболее известных картин с ее участием – фильмы ужасов "Поезд страха" (1979), "Туман" (1980), "Школьный бал" (1980).

Также актриса известна как детская писательница.

Венецианский кинофестиваль открылся 1 сентября, а его закрытие запланировано на 11 сентября. Жюри фестиваля возглавляет южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо.