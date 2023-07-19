Бульвар Шоубиз
 
19 июля, 2023
 
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65-летний Лундгрен женился на 27-летней фитнес-инструкторе после трех лет отношений

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Лундгрен и Крокдал состоят в отношениях с 2023 года
Лундгрен и Крокдал состоят в отношениях с 2023 года
Фото: dolphlundgren / Instagram

Американский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен 13 июля тайно женился на 27-летней фитнес-инструкторе Эмме Крокдал. Свадьба состоялась на вилле, которая расположена на острове Миконос (Греция). О своей свадьбе пара рассказала в комментарии американскому журналу People.

По словам актера и его избранницы, они "почувствовали, что наконец настало подходящее время, чтобы праздновать любовь, жизнь и счастье в стране богов".

На их свадьбе присутствовали члены их семей и близкие друзья.

Контекст:

С Крокдал актер встречается с начала января 2020 года, сообщает издание Page Six. Летом 2020 года он сделал возлюбленной предложение, на которое она ответила согласием.

Для Крокдал это будет первый брак, а для актера – второй. От первого брака у него есть две дочери – старшей, Иде, в апреле исполнилось 24 года, а младшей, Грете, в ноябре – 19 лет.

В мае 2023 года актер признался, что в течение восьми лет боролся с онкологическим заболеванием. По словам Лундгрена, после лечения активность раковых клеток удалось приостановить, но он все время держит свое состояние под контролем.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: свадьба, Дольф Лундгрен
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