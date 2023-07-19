65-летний Лундгрен женился на 27-летней фитнес-инструкторе после трех лет отношений

Лундгрен и Крокдал состоят в отношениях с 2023 года Фото: dolphlundgren / Instagram

По словам актера и его избранницы, они "почувствовали, что наконец настало подходящее время, чтобы праздновать любовь, жизнь и счастье в стране богов".

На их свадьбе присутствовали члены их семей и близкие друзья.