65-летний Лундгрен женился на 27-летней фитнес-инструкторе после трех лет отношений

По словам актера и его избранницы, они "почувствовали, что наконец настало подходящее время, чтобы праздновать любовь, жизнь и счастье в стране богов".
На их свадьбе присутствовали члены их семей и близкие друзья.
С Крокдал актер встречается с начала января 2020 года, сообщает издание Page Six. Летом 2020 года он сделал возлюбленной предложение, на которое она ответила согласием.
Для Крокдал это будет первый брак, а для актера – второй. От первого брака у него есть две дочери – старшей, Иде, в апреле исполнилось 24 года, а младшей, Грете, в ноябре – 19 лет.
В мае 2023 года актер признался, что в течение восьми лет боролся с онкологическим заболеванием. По словам Лундгрена, после лечения активность раковых клеток удалось приостановить, но он все время держит свое состояние под контролем.