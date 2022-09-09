"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото

Уиллис и Хеминг женаты 13 лет Фото: EPA

"С 50-летием, W-Magazine. Обычно мы здоровая пара, пока это не так", – написала она.

Уиллис предстал в одних черных облегающих трусах. Его жена – в черной кожаной одежде: платье и шортах. Для одного из снимков она оседлала лежащего на спине Уиллиса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

"Он всегда будет горячей штучкой", – отметила подписчица mz.jacobs_71.