"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото

"С 50-летием, W-Magazine. Обычно мы здоровая пара, пока это не так", – написала она.
Уиллис предстал в одних черных облегающих трусах. Его жена – в черной кожаной одежде: платье и шортах. Для одного из снимков она оседлала лежащего на спине Уиллиса.
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"Он всегда будет горячей штучкой", – отметила подписчица mz.jacobs_71.
Уиллис и Хеминг женаты 13 лет. Супруги воспитывают двух дочерей – Мейбел Рей (2012) и Эвелин Пенн (2014).
Хеминг – вторая жена актера. Ранее он прожил 13 лет в браке с актрисой Деми Мур, которая родила ему троих дочерей: Румер (1988), Скаут (1991) и Талулу (1994).
30 марта 2022 года старшая дочь Уиллиса Румер сообщила, что он завершает карьеру в кино из-за проблем со здоровьем. У актера диагностировали афазию – нарушение речи.