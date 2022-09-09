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09 сентября, 2022
 
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"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото

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Уиллис и Хеминг женаты 13 лет
Уиллис и Хеминг женаты 13 лет
Фото: EPA

67-летний американский актер Брюс Уиллис вместе со своей женой, 44-летней фотомоделью Эммой Хеминг снялся для журнала W-Magazine. Снимки Хеминг обнародовала в Instagram 7 сентября.

"С 50-летием, W-Magazine. Обычно мы здоровая пара, пока это не так", – написала она.

Уиллис предстал в одних черных облегающих трусах. Его жена – в черной кожаной одежде: платье и шортах. Для одного из снимков она оседлала лежащего на спине Уиллиса.

"Он всегда будет горячей штучкой", – отметила подписчица mz.jacobs_71.

Контекст:

Уиллис и Хеминг женаты 13 лет. Супруги воспитывают двух дочерей – Мейбел Рей (2012) и Эвелин Пенн (2014).

Хеминг – вторая жена актера. Ранее он прожил 13 лет в браке с актрисой Деми Мур, которая родила ему троих дочерей: Румер (1988), Скаут (1991) и Талулу (1994).

30 марта 2022 года старшая дочь Уиллиса Румер сообщила, что он завершает карьеру в кино из-за проблем со здоровьем. У актера диагностировали афазию  нарушение речи.

Теги: актер, Брюс Уиллис, платье, актриса, фото, трусы, жена, одежда, Эмма Хеминг
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