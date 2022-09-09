"Я хочу развидеть это", "Горячо". Звезда "Доктора Хауса" Оливия Уайлд снялась в миниюбке с поднятыми ногами

В описании отметили, что выход журнала приурочили к премьере нового фильма Уайлд "Не волнуйся, дорогая", в котором актриса исполнила главную роль и выступила как продюсер.
В интервью для октябрьского номера она рассказала о расставании с Джейсоном Судейкисом и отношениях с британским актером и певцом Гарри Стайлсом.
На одном из снимков Уайлд запечатлена в миниюбке, лежащей с поднятыми ногами в туфлях на массивной платформе и каблуках. Для второго фото она снялась в голубой рубашке, с расстегнутыми нижними пуговицами.
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"Я хочу развидеть это", – прокомментировала подписчица angelbviana.
"Она здесь хорошо выглядит", – отметила breggkplant.
"Все кажется немного неправильным", – заявила pamlyddon.
"Горячо. Мне нравится бронзер на ее ногах", – отметила mariecaebrown.
Уайлд родилась в 1984 году. Карьеру в кино она начала в качестве помощника режиссера по кастингу. Известность актрисе принесла роль доктора Реми Хедли по кличке Тринадцатая в сериале "Доктор Хаус".
Уайлд также заявила о себе как о режиссере, сняв комедийный фильм "Образование".
Уайлд была в в фактическом браке с Судейкисом с 2011 по 2020 годы. В этх отношениях она родила дочь в октябре 2016 года, а 20 апреля 2014 года – сына.