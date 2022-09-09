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09 сентября, 2022
 
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"Я хочу развидеть это", "Горячо". Звезда "Доктора Хауса" Оливия Уайлд снялась в миниюбке с поднятыми ногами

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В сети обсуждают новые снимки Уайлд
В сети обсуждают новые снимки Уайлд
Фото: EPA

На странице американского журнала для Vanity Fair в Instagram опубликовали снимки американской актрисы и режиссера, звезды сериала "Доктор Хаус" Оливии Уайлд, сделанные для этого здания.

В описании отметили, что выход журнала приурочили к премьере нового фильма Уайлд "Не волнуйся, дорогая", в котором актриса исполнила главную роль и выступила как продюсер.

В интервью для октябрьского номера она рассказала о расставании с Джейсоном Судейкисом и отношениях с британским актером и певцом Гарри Стайлсом.

На одном из снимков Уайлд запечатлена в миниюбке, лежащей с поднятыми ногами в туфлях на массивной платформе и каблуках. Для второго фото она снялась в голубой рубашке, с расстегнутыми нижними пуговицами.

"Я хочу развидеть это", – прокомментировала подписчица angelbviana.

"Она здесь хорошо выглядит", – отметила breggkplant.

"Все кажется немного неправильным", – заявила pamlyddon.

"Горячо. Мне нравится бронзер на ее ногах", – отметила mariecaebrown.

Контекст:

Уайлд родилась в 1984 году. Карьеру в кино она начала в качестве помощника режиссера по кастингу. Известность актрисе принесла роль доктора Реми Хедли по кличке Тринадцатая в сериале "Доктор Хаус".

Уайлд также заявила о себе как о режиссере, сняв комедийный фильм "Образование".

Уайлд была в в фактическом браке с Судейкисом с 2011 по 2020 годы. В этх отношениях она родила дочь в октябре 2016 года, а 20 апреля 2014 года – сына. 

Теги: актриса, Оливия Уайлд, фото, ноги, каблуки
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