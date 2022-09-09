"Я хочу развидеть это", "Горячо". Звезда "Доктора Хауса" Оливия Уайлд снялась в миниюбке с поднятыми ногами

В описании отметили, что выход журнала приурочили к премьере нового фильма Уайлд "Не волнуйся, дорогая", в котором актриса исполнила главную роль и выступила как продюсер.

В интервью для октябрьского номера она рассказала о расставании с Джейсоном Судейкисом и отношениях с британским актером и певцом Гарри Стайлсом.

На одном из снимков Уайлд запечатлена в миниюбке, лежащей с поднятыми ногами в туфлях на массивной платформе и каблуках. Для второго фото она снялась в голубой рубашке, с расстегнутыми нижними пуговицами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vanity Fair (@vanityfair)

"Я хочу развидеть это", – прокомментировала подписчица angelbviana.

"Она здесь хорошо выглядит", – отметила breggkplant.

"Все кажется немного неправильным", – заявила pamlyddon.

"Горячо. Мне нравится бронзер на ее ногах", – отметила mariecaebrown.