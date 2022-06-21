69-летний режиссер Пол Хаггис арестован в Италии по обвинению в сексуальном насилии

В 2018 году Хаггиса обвинили в изнасилованиях четыре женщины Фото: ЕРА

По информации итальянских прокуроров, Хаггис два дня "принуждал женщину к сексуальным отношениям без согласия", а затем отвез ее в аэропорт Papola Casale в городе Бриндизи.

В публикации отмечается, что женщина была в тяжелом эмоциональном и физическом состоянии. В больнице, куда ее доставила местная полиция, медики пришли к выводу, что пациентка подверглась сексуальному насилию.

В разговоре с правоохранителями женщина призналась, что за два дня до этого познакомилась с Хаггисом, который затем удерживал ее силой и принуждал к сексу. Она написала жалобу в полицию.

Адвокаты актера отрицают прозвучавшие обвинения.