Британская полиция предъявила Спейси обвинение в сексуальных домогательствах

В полиции заявили, что предполагаемые домогательства со стороны Спейси имели место в период с марта 2005 года по апрель 2013 года – четырежды в Лондоне и один раз в графстве Глостершир. В них участвовали один мужчина, которому сейчас более 40 лет, а также двое мужчин, которым сейчас за 30.

Правоохранители уточнили, что Спейси было предъявлено обвинение по пяти пунктам, санкционированным Королевской прокуратурой после его ареста.

Актер предстанет перед судом в четверг, 16 июня.