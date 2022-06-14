Британская полиция предъявила Спейси обвинение в сексуальных домогательствах

В полиции заявили, что предполагаемые домогательства со стороны Спейси имели место в период с марта 2005 года по апрель 2013 года – четырежды в Лондоне и один раз в графстве Глостершир. В них участвовали один мужчина, которому сейчас более 40 лет, а также двое мужчин, которым сейчас за 30.
Правоохранители уточнили, что Спейси было предъявлено обвинение по пяти пунктам, санкционированным Королевской прокуратурой после его ареста.
Актер предстанет перед судом в четверг, 16 июня.
С 2017 года, по данным Reuters, около 30 мужчин обвинили Спейси в сексуальных домогательствах. После многочисленных публикаций в прессе актер отправился в реабилитационную клинику для лечения сексуальной зависимости.
В июле и октябре 2019 года в США прекратили два дела против Спейси о сексуальных домогательствах.
После скандала его отстранили от всех кинопроектов и лишили нескольких премий.
В конце мая 2022 года британская прокуратура предъявила Спейси обвинение в четырех случаях сексуального насилия.