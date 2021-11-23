Суд обязал Кевина Спейси возместить создателям сериала "Карточный домик" около $31 млн

Актер снимался в сериале пять сезонов, пока его не уволили в 2017 году после выхода на CNN публикации, в которой нынешние и бывшие сотрудники производственного персонала "Карточного домика" выступили с обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны Спейси, а один человек обвинил исполнительного продюсера в сексуальном насилии.

MRC пришлось остановить производство шестого сезона сериала, переписать его сценарий, выведя из него Фрэнка Андервуда (героя, которого играл Спейси), а также сократить его с 13 до восьми эпизодов, чтобы уложиться в сроки. Это привело к десяткам миллионов убытков, сообщает Deadline со ссылкой на документ.

Адвокаты Спейси настаивали на том, что действия актера не были главным фактором, который принес киностудии убытки. Но после более чем трехлетнего судебного процесса и восьмидневного слушания по доказательствам, которое держалось в тайне от общественности, решение было принято в пользу MRC.