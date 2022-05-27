Прокуратура Великобритании обвинила Спейси в сексуальных домогательствах к троим мужчинам

С 2017 года около 30 мужчин уже обвинили Спейси в сексуальных домогательствах Фото: ЕРА

Известно, что один из истцов обвинил Спейси в двух случаях сексуального насилия, которые были совершены в марте 2005 года в Лондоне. По данным лондонских правоохранителей, предполагаемой жертве этих инцидентов сейчас за 40.

Два других случая насилия, по словам заявителей, произошли августе 2008 года в Лондоне и в апреле 2013 года в английском графстве Глостершир. В то время Спейси был художественным руководителем лондонского Old Viс Theatre. Сейчас этим мужчинам за 30, отмечается в публикации.

В комментарии CNN представитель прокуратуры заявил, что так как актер сейчас не находится в Великобритании, обвинения ему не могут быть предъявлены официально до тех пор, пока он не въедет в страну.