Прокуратура Великобритании обвинила Спейси в сексуальных домогательствах к троим мужчинам

Известно, что один из истцов обвинил Спейси в двух случаях сексуального насилия, которые были совершены в марте 2005 года в Лондоне. По данным лондонских правоохранителей, предполагаемой жертве этих инцидентов сейчас за 40.
Два других случая насилия, по словам заявителей, произошли августе 2008 года в Лондоне и в апреле 2013 года в английском графстве Глостершир. В то время Спейси был художественным руководителем лондонского Old Viс Theatre. Сейчас этим мужчинам за 30, отмечается в публикации.
В комментарии CNN представитель прокуратуры заявил, что так как актер сейчас не находится в Великобритании, обвинения ему не могут быть предъявлены официально до тех пор, пока он не въедет в страну.
С 2017 года, по данным Reuters, около 30 мужчин обвинили Спейси в сексуальных домогательствах. После многочисленных публикаций в прессе актер отправился в реабилитационную клинику для лечения сексуальной зависимости.
В июле и октябре 2019 года в США прекратили два дела против Спейси о сексуальных домогательствах.
После скандала его отстранили от всех кинопроектов и лишили нескольких премий.