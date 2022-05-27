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27 мая, 2022
 
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Прокуратура Великобритании обвинила Спейси в сексуальных домогательствах к троим мужчинам

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С 2017 года около 30 мужчин уже обвинили Спейси в сексуальных домогательствах
С 2017 года около 30 мужчин уже обвинили Спейси в сексуальных домогательствах
Фото: ЕРА

Британская прокуратура предъявила голливудскому актеру Кевину Спейси обвинение в четырех случаях сексуального насилия, совершенного в отношении трех британских мужчин. Об этом говорится в заявлении ведомства, сообщает CNN.

Известно, что один из истцов обвинил Спейси в двух случаях сексуального насилия, которые были совершены в марте 2005 года в Лондоне. По данным лондонских правоохранителей, предполагаемой жертве этих инцидентов сейчас за 40. 

Два других случая насилия, по словам заявителей, произошли августе 2008 года в Лондоне и в апреле 2013 года в английском графстве Глостершир. В то время Спейси был художественным руководителем лондонского Old Viс Theatre. Сейчас этим мужчинам за 30, отмечается в публикации. 

В комментарии CNN представитель прокуратуры заявил, что так как актер сейчас не находится в Великобритании, обвинения ему не могут быть предъявлены официально до тех пор, пока он не въедет в страну. 

Контекст:

С 2017 года, по данным Reuters, около 30 мужчин обвинили Спейси в сексуальных домогательствах. После многочисленных публикаций в прессе актер отправился в реабилитационную клинику для лечения сексуальной зависимости.

В июле и октябре 2019 года в США прекратили два дела против Спейси о сексуальных домогательствах. 

После скандала его отстранили от всех кинопроектов и лишили нескольких премий.

Теги: Великобритания, правоохранители, скандал, актер, сексуальное насилие, обвинение, Кевин Спейси, насилие
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