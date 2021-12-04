75-летний Сильвестр Сталлоне открыл в Германии выставку своих картин

Экспозицию Сталлоне приурочил к юбилею – в 2021 году ему исполнилось 75 лет Фото: officialslystallone / Instagram

"Часть выставки из музея в Хагене", – подписал он публикацию, которую за один час посмотрело больше 45 тыс. человек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone)

На выставке Сталлоне представил около 50 работ, написанных им в разные годы, среди которых несколько автопортретов. Экспозицию актер приурочил к юбилею – в 2021 году ему исполнилось 75 лет.