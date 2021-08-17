Бульвар Шоубиз
 
17 августа, 2021
 
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"Фантастическая жена и мать!" Фото 75-летнего Сталлоне с женой набрало четверть миллиона лайков

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"Ты действительно счастливчик, Слай", прокомментировал фото Сталлоне с супругой один из его подписчиков в соцсети
"Ты действительно счастливчик, Слай", – прокомментировал фото Сталлоне с супругой один из его подписчиков в соцсети
Фото: officialslystallone / Instagram

Американский актер, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне, прозванный в Голливуде Слаем, обнародовал в Instagram совместное фото с женой – моделью и актрисой Дженнифер Флавин, которой 14 августа исполнилось 53 года.

"С днем рождения, Дженнифер! Фантастическая жена и мать! Мы любим тебя", – написал 75-летний актер.

Фото Сталоне с супругой набрало почти 250 тыс. лайков и больше 3 тыс. комментариев.

"Какие красивые", – прокомментировала milenamelkumyanmos.

"Любим вас, Дженнифер и Слай", – признался woongheena.

"Ты действительно счастливчик, Слай", – написал officialslystallonetr.

Контекст:

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин поженились 17 мая 1997 года, после того, как почти девять лет встречались. Флавин младше супруга на 22 года. Для артиста это третий брак. У супругов есть три дочери: София Роуз (1996), Систин Роуз (1998) и Скарлет Роуз (2002).

Сталлоне родился 6 июля 1946 года в Нью-Йорке. Он снялся более чем в 50 фильмах. Наиболее известные из них – "Рэмбо", "Неудержимые", "План побега". Актер трижды номинировался на престижную американскую кинопремию "Оскар" за главную роль в серии фильмов "Рокки" о боксере Рокки Бальбоа.

Флавин родилась 14 августа 1968 года в Лос-Анджелесе. Во-второй половине 1980-х начала карьеру фотомодели, а в начале 1990-х – актрисы.

Теги: Instagram, актер, Сильвестр Сталлоне, семья, модель, фото, жена
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