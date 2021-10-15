78-летний основатель Pink Floyd Роджер Уотерс женился в пятый раз на 43-летней креолке

Роджер Уотерс и Камилла Чавес познакомились несколько лет назад на одном из концертов музыканта, где она как водитель подвозила его к сцене Фото: Roger Waters / Facebook

"Я так счастлив наконец", – подписал снимки бывший лидер Pink Floyd.

По данным издания The Daily Mail, пара поженилась в поместье Уотерса Bridgehampton в Нью-Йорке, которое он купил в 2010 году за $16,2 млн.

Об избраннице музыканта известно немного. Ей 43 года, она водитель. В 2018 году в интервью изданию Infobae Уотерс рассказывал, что они с Чавес вместе уже пару лет, а познакомились на одном из его концертов, где она как водитель подвозила группу к сцене.

"Я сказал ей: "Извините, кто-нибудь говорил вам, что у вас красивые скулы?" И она обернулась. Это было началом", – вспоминал Уотерс.

Пост Уотерс со свадебными фото набрал больше 250 тыс. лайков и в Facebook, и в Instagram, где музыкант продублировал снимки.