82-летний Хопкинс показал сад с розами

82-летний американский актер Энтони Хопкинс наслаждался ароматом роз.

Хопкинс родился в 1937 году Фото: ЕРА

82-летний американский актер Энтони Хопкинс обнародовал в Instagram видео, на котором запечатлен в саду среди кустов роз.

С помощью садовых ножниц актер срезал с куста ветку, понюхал цветы и передал кому-то, кто не попал в кадр.

"Мне нравится его образ жизни", – отреагировали на видео поклонники актера.

"Хочу, чтобы он был моим дедушкой", – написали фолловеры.

Энтони Хопкинс родился в 1937 году в Великобритании. Актер известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Красный дракон".