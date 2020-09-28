82-летний Хопкинс показал сад с розами

82-летний американский актер Энтони Хопкинс обнародовал в Instagram видео, на котором запечатлен в саду среди кустов роз.
С помощью садовых ножниц актер срезал с куста ветку, понюхал цветы и передал кому-то, кто не попал в кадр.
"Мне нравится его образ жизни", – отреагировали на видео поклонники актера.
"Хочу, чтобы он был моим дедушкой", – написали фолловеры.
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“A rose by any other name would smell as sweet...” Shakespeare
Энтони Хопкинс родился в 1937 году в Великобритании. Актер известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Красный дракон".