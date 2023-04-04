83-летний Коппола завершил работу над "Мегаполисом" спустя более чем 40 лет после написания сценария

"Это завершение #MegalopolisFilm", – говорится в публикации.

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Контекст:

Коппола родился в 1939 году в США. Он прославился после премьеры картины "Крестный отец", которая вышла на экраны в 1972 году.

Сценарий фильма "Мегаполис" Кополла написал в 1980 году. В фильме снялись американские артисты Лоуренс Фишберн, Форест Уитакер, Джон Войт, Шая Лабаф, Обри Плазу, британская актриса Натали Эммануэль и другие.

В фильме рассказана история архитектора, который решает перестроить Нью-Йорк после стихийного бедствия, которое разрушило городскую инфраструктуру.