Бульвар Шоубиз
 
04 апреля, 2023
 
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83-летний Коппола завершил работу над "Мегаполисом" спустя более чем 40 лет после написания сценария

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Коппола родился в 1939 году в США
Коппола родился в 1939 году в США
Фото: ЕРА

83-летний американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола завершил съемки фильма "Мегаполис", сценарий которого был написал им более чем 40 лет назад. Об этом сообщается на странице проекта в Instagram.

"Это завершение #MegalopolisFilm", – говорится в публикации.

Контекст:

Коппола родился в 1939 году в США. Он прославился после премьеры картины "Крестный отец", которая вышла на экраны в 1972 году. 

Сценарий фильма "Мегаполис" Кополла написал в 1980 году. В фильме снялись американские артисты Лоуренс Фишберн, Форест Уитакер, Джон Войт, Шая Лабаф, Обри Плазу, британская актриса Натали Эммануэль и другие. 

В фильме рассказана история архитектора, который решает перестроить Нью-Йорк после стихийного бедствия, которое разрушило городскую инфраструктуру. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: фильм, режиссер, Крестный отец, Джон Войт, инфраструктура, Фрэнсис Форд Коппола
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