"А ты ничего не перепутала? Я – звезда!" Джанабаева "довела до слез" Меладзе просьбой помыть чашку

"Наше доброе утро. Эти артисты такие чувствительные", – подписала 42-летняя Джанабаева публикацию, которую за пару часов в соцсети посмотрели более 180 тыс. раз.

"Да, я мою за собой посуду. Это нормально", – сказал 56-летний Меладзе в ролике, стоя возле мойки.

"Валерушка, помой, пожалуйста, чашку", – попросила Джанабаева за кадром, протягивая ему свою посуду.

"А ты ничего не перепутала? Я – звезда! Мне вчера рукоплескал зал, а ты говоришь: "Помой", – ответил артист жене, после чего она снова повторила просьбу.

Меладзе, вытирая полотенцем слезы, помыл чашку жены, а в конце видео супруги рассмеялись.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)