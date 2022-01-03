"Вот это снежинка", "Милашная дочурка". Джанабаева показала восьмимесячную дочь в пышном платье

Джанабаева позирует в кадре в золотистом платье с дочерью на руках. Певица нарядила Агату в платье с пышной фатиновой юбкой, дополнив ее образ кружевной повязкой.

"Всем мира, благополучия, счастья и процветания", – написала певица.

"Вот это снежинка", – оценили наряд дочери певицы поклонники.

"Милашная дочурка", – восхитились в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)