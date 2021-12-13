"Понятно, почему Валерий голову потерял", "Сочно, мощно". Джанабаева крупным планом показала голую грудь

Джанабаева вышла замуж за Меладзе в 2014 году Фото: meladzevalerian / Instagram

Видео начинается с крупного плана обнаженной груди певицы.

"Уже придумали, в чем встречать Новый год? А важно ли это для вас?" – написала артистка.

"Понятно почему Валерий голову потерял", – написали фолловеры.

"Ох уже это ГВ [грудное вскармливание], – отреагировали поклонники.

"Сочно, мощно. Грудь вы зря так увеличили. Живет отдельно от вашей утонченной фигуры", – прокомментировали ролик пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)