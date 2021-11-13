Бульвар Шоубиз
 
13 ноября, 2021
 
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"А вы не пробовали трусики носить?" Стужук в микробикини поделилась новыми фото с отдыха в Доминиканской Республике

Стужук: Экскурсия на остров Саона была не совсем такой, как ожидалась
Стужук: Экскурсия на остров Саона была не совсем такой, как ожидалась 
Фото: sofia_stuzhuk / Instagram

Украинская Instagram-блогер София Стужук 13 ноября в своем Instagram поделилась порцией свежих фото с отдыха в Доминиканской Республике и рассказала о визите на остров Саона.

"Экскурсия на остров Саона была не совсем такой, как ожидалась и довольно утомительной, но однозначно было супер красиво и мои дети увидели и потрогали настоящие морские звездочки. Из воды сказали не вытаскивать – мы не вытаскивали. Какая же удивительная и красивая все таки природа нашей планеты", – написала она.

"Блин... А вы не пробовали трусики носить? Ну правда... Люди ж вокруг... А вы со шторкой. Мне бы с мужем было не комфортно с вами на катере", – прокомментировала irina001f.

"Джей Ло нервно курит в сторонке глядя на ваши формы", – добавила marinakonovalenko_.

"Стринги у Вас огонь, но как возле детей у них ходить, особенно возле сына", – отметила valentakiev.

Контекст:

София Стужук – украинская Instagram-блогер, которая пишет на темы материнства, ухода за собой, отношений с мужчинами, показывает спортивные тренировки. На нее подписано 5,6 млн человек.

Муж Стужук, блогер Дмитрий Стужук умер от COVID-19 в октябре 2020 годаВ семье блогеров трое детей.

Теги: отдых, Доминиканская Республика, блогер, бикини, София Стужук
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