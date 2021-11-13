"А вы не пробовали трусики носить?" Стужук в микробикини поделилась новыми фото с отдыха в Доминиканской Республике

Стужук: Экскурсия на остров Саона была не совсем такой, как ожидалась Фото: sofia_stuzhuk / Instagram

"Экскурсия на остров Саона была не совсем такой, как ожидалась и довольно утомительной, но однозначно было супер красиво и мои дети увидели и потрогали настоящие морские звездочки. Из воды сказали не вытаскивать – мы не вытаскивали. Какая же удивительная и красивая все таки природа нашей планеты", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

"Блин... А вы не пробовали трусики носить? Ну правда... Люди ж вокруг... А вы со шторкой. Мне бы с мужем было не комфортно с вами на катере", – прокомментировала irina001f.

"Джей Ло нервно курит в сторонке глядя на ваши формы", – добавила marinakonovalenko_.

"Стринги у Вас огонь, но как возле детей у них ходить, особенно возле сына", – отметила valentakiev.