"А я еще радовался, что поставил в тени". На машину Кондратюка в США упало дерево. Фото

Кондратюк: У отеля, где мы живем, шторм привел лишь к одному инциденту: дерево упало на автомобиль. Но это был мой арендованный автомобиль! Фото: kondratiuk_official / Instagram

Он также обнародовал фото, на котором это запечатлено.

"В Темпе (Аризона) вчера поздно вечером был шторм. Очень сильный, я такого не помню. У отеля, где мы живем, этот шторм привел лишь к одному инциденту: дерево упало на автомобиль. Но это был мой арендованный автомобиль! К счастью, он не пострадал. И застрахован был по полной. А я еще вчера радовался, что поставил машину в тени", – написал Кондратюк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ігор Кондратюк Igor Kondratiuk (@kondratiuk_official)