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14 февраля, 2022
 
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"А жизнь продолжается". 24-летняя Кунаки и 55-летний Кассель показали страстные объятия на отдыхе в Бразилии

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Кассель и Кунаки в 2019 году стали родителями
Кассель и Кунаки в 2019 году стали родителями
Фото: vincentcassel / Instagram

Французский актер Венсан Кассель 14 февраля разместил в Instagram серию снимков, на которых запечатлен вместе со своей женой, 24-летней итальянской моделью Тиной Кунаки во время отдыха в Бразилии.

На первом фото Кунаки позирует в кадре рядом с мужем, глядя с недовольным выражением лица в сторону. На втором снимке пара смеется, а на последних кадрах Кассель страстно обнимает прильнувшую к нему жену за ягодицы.

"А жизнь все равно продолжается вот так", – написал он.

Контекст:

Кунаки и Кассель поженились в 2018 году. В апреле 2019 года у пары родилась дочь.

Для Касселя брак с Кунаки – второй. Его первой женой была итальянская актриса Моника Белуччи. В браке у супругов родилось две дочери – Дева (2004) и Леони (2010).

Теги: Бразилия, Моника Белуччи, отдых, Венсан Кассель, Тина Кунаки, объятия, брак, ягодицы
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