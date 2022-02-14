"А жизнь продолжается". 24-летняя Кунаки и 55-летний Кассель показали страстные объятия на отдыхе в Бразилии

Кассель и Кунаки в 2019 году стали родителями Фото: vincentcassel / Instagram

На первом фото Кунаки позирует в кадре рядом с мужем, глядя с недовольным выражением лица в сторону. На втором снимке пара смеется, а на последних кадрах Кассель страстно обнимает прильнувшую к нему жену за ягодицы.

"А жизнь все равно продолжается вот так", – написал он.

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