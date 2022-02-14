"А жизнь продолжается". 24-летняя Кунаки и 55-летний Кассель показали страстные объятия на отдыхе в Бразилии

На первом фото Кунаки позирует в кадре рядом с мужем, глядя с недовольным выражением лица в сторону. На втором снимке пара смеется, а на последних кадрах Кассель страстно обнимает прильнувшую к нему жену за ягодицы.
"А жизнь все равно продолжается вот так", – написал он.
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Кунаки и Кассель поженились в 2018 году. В апреле 2019 года у пары родилась дочь.
Для Касселя брак с Кунаки – второй. Его первой женой была итальянская актриса Моника Белуччи. В браке у супругов родилось две дочери – Дева (2004) и Леони (2010).