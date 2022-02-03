"Талантливая и роскошная". Кунаки снялась для обложки украинского глянца

"Впервые в истории украинского издания мы доверили обложку настоящей легенде мира модной фотографии Эллен фон Унверт. В объективе мастера – талантливая и роскошная Тина Кунаки, воплощение непревзойденной женственности и вдохновения", – говорится в комментарии к снимкам.

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