"Талантливая и роскошная". Кунаки снялась для обложки украинского глянца

"Впервые в истории украинского издания мы доверили обложку настоящей легенде мира модной фотографии Эллен фон Унверт. В объективе мастера – талантливая и роскошная Тина Кунаки, воплощение непревзойденной женственности и вдохновения", – говорится в комментарии к снимкам.
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Кунаки родилась в 1997 году в Тулузе. Ее мать – итальянка, родом с Сицилии, отец – уроженец Марокко.
В 2018 году Кунаки вышла замуж за французского актера Венсана Касселя. В апреле 2019 года у пары родилась дочь.
Кунаки сотрудничала с брендами Jean Paul Gaultier, Loreal, Armani.