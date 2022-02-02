"У него же колени заржавеют, ты чего его в воду пустила?" Кунаки позировала роботу на бразильском пляже

Кунаки: Эта поездка в Бразилию была эпической Фото: ЕРА

На первом фото модель в красном бикини позирует перед стоящим на коленях в воде роботом, а на втором они вдвоем изображены с полотенцами на голове.

"Эта поездка в Бразилию была эпической", – написала она.

"У него же колени заржавеют и заклинят, ты чего его в воду пустила?" – прокомментировали снимки подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от tina kunakey (@tinakunakey)