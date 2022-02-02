"Волочкову за это клеймят позором". 43-летняя Ани Лорак показала, как в бикини поймала на отдыхе волну

43-летняя артистка позирует на фоне небольшой волны, которая накатила на нее со спины.

"Не важно, сколько дней в твоей жизни. Важно, сколько жизни в твоих днях", – написала она.

"Какие волны шикарные", – написали подписчики.

"Фигура очень красивая, но не обязательно ее демонстрировать по несколько раз на день. Почему-то [российскую балерину] Анастасию Волочкову за это клеймят позором, а здесь сплошные дифирамбы", – отреагировали пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)