"Волочкову за это клеймят позором". 43-летняя Ани Лорак показала, как в бикини поймала на отдыхе волну

43-летняя артистка позирует на фоне небольшой волны, которая накатила на нее со спины.
"Не важно, сколько дней в твоей жизни. Важно, сколько жизни в твоих днях", – написала она.
"Какие волны шикарные", – написали подписчики.
"Фигура очень красивая, но не обязательно ее демонстрировать по несколько раз на день. Почему-то [российскую балерину] Анастасию Волочкову за это клеймят позором, а здесь сплошные дифирамбы", – отреагировали пользователи сети.
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Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в городе Кицмань Черновицкой области. Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.
В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом "Я жива" певица выпустила 12 ноября 2021 года.
Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. У них есть дочь София (2011).
24 января певица сообщила, что отправилась отдыхать.