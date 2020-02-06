Акционеры Tiffany одобрили покупку компании концерном LVMH

Американская компания Tiffany будет приобретена за $16,2 млрд.

LVMH заплатит по $135 за каждую акцию Tiffany Фото: EPA

Большинство акционеров американского бренда Tiffany & Co проголосовали за одобрение сделки с французским концерном Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH). Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

LVMH заплатит по $135 за каждую акцию Tiffany, что в общей сумме составит в €14,7 млрд евро ($16,2 млрд).

Завершение сделки планируется в середине 2020 года. Она будет осуществлена после разрешения со стороны регулирующих органов.

О грядущей покупке концерном LVMH компании Tiffany впервые сообщили 25 ноября 2019 года.

LVMH была образована в 1987 году путем слияния алкогольного бренда Moët Hennessy и модного дома Louis Vuitton. По состоянию на 2019 год владеет 75 брендами и 4590 магазинами.

Компания Tiffany & Co., существующая с 1837 года, по всему миру имеет 300 магазинов. В них продаются ювелирные изделия, серебро, фарфор, хрусталь.