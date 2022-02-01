"Акробатика от Монатика", "Как такое возможно?" 35-летний Monatik показал стойку на голове в бассейне с водой

Monatik: Такие упражнения делай, спина будет здорова Фото: monatik_official / Instagram

На первом снимке он демонстрирует стойку с широко разведенными ногами и руками, на втором держит ноги сведенными вместе, сложив руки на бедра, а на третьем фото демонстрирует стойку на руках.

"Встречаем китайский Новый год спортивно! Вот такие упражнения делай, спина будет здорова! Смотри на мир иначе", – подписал снимки 35-летний певец.

"Как такое возможно?" – восхитились подписчики.

"Акробатика от Монатика", – написали поклонники.