Monatik впервые вывел сыновей на сцену на концерте в Нью-Йорке, который прошел с аншлагом. Видео

"Monatik собрал с аншлагом полный зал на Таймс-сквер. Поклонники с Майами, Чикаго, Лос-Анджелеса, Сиэтла, Атланты, Хьюстона и Нью-Йорка три года ждали встречи и в каждом штате встречали команду овациями. Полностью заполненный концертный зал на Таймс-сквер с самой первой песни пел любимые хиты", – говорится в релизе.
Артист после концерта поблагодарил поклонников в Instagram.
"New York, так умеешь лишь ты. Благодарю от души! Это было так громко! Так ярко! Мы по-настоящему засияли, а [сыновья] Даня и Платон впервые увидели уважаемую аудиторию со сцены. Это был незабываемый тур! Благодарю всех и лично каждого, кто посетил JoMo и вместе с нами создавал эти бесценные эмоции", – написал артист.
Гастрольный тур Monatik по США начался в начале 2022 года. Кроме Нью-Йорка певец выступил в Майами, Лос-Анджелесе, Сиэтле и Чикаго.
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Monatik обрел популярность после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1").
Monatik вместе с женой Ириной воспитывает двух сыновей – Даниила (2015) и Платона (2017). Жена певца также является его директором.