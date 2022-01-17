Monatik впервые вывел сыновей на сцену на концерте в Нью-Йорке, который прошел с аншлагом. Видео

"Monatik собрал с аншлагом полный зал на Таймс-сквер. Поклонники с Майами, Чикаго, Лос-Анджелеса, Сиэтла, Атланты, Хьюстона и Нью-Йорка три года ждали встречи и в каждом штате встречали команду овациями. Полностью заполненный концертный зал на Таймс-сквер с самой первой песни пел любимые хиты", – говорится в релизе.

Артист после концерта поблагодарил поклонников в Instagram.

"New York, так умеешь лишь ты. Благодарю от души! Это было так громко! Так ярко! Мы по-настоящему засияли, а [сыновья] Даня и Платон впервые увидели уважаемую аудиторию со сцены. Это был незабываемый тур! Благодарю всех и лично каждого, кто посетил JoMo и вместе с нами создавал эти бесценные эмоции", – написал артист.

Гастрольный тур Monatik по США начался в начале 2022 года. Кроме Нью-Йорка певец выступил в Майами, Лос-Анджелесе, Сиэтле и Чикаго.

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