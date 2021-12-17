  Monatik презентовал новогоднюю версию своего хита “Зажигать/JoMO”. Видео

"Традиционно, ежегодно возникает огромное желание радовать вас новогодними интерпретациями полюбившихся песен. Этот год прошел у нас под лозунгом JoMO, призывая "зажигать, а не прожигать эту жизнь". Для новогоднего настроения и праздничного заряда обязательно посмотрите видео. Живи, как танцуешь в этот Новый год", – прокомментировал премьеру артист.

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Контекст:

Monatik обрел популярность после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1"). Летом 2019 года Monatik представил шоу "Love It Ритм" на НСК "Олимпийский". В 2020 году выпустил мюзикл "Ритм", в котором объединил 12 артистов.

В июне 2021 года состоялась премьера документального фильма о жизни артиста.