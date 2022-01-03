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03 января, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Сердючка – на сцене в Дубае, Мадонна – дома в балаклаве, Monatik – в США. Как украинские и зарубежные знаменитости встретили Новый год. Фото

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По информации СМИ, Данилко получил за концерт в Дубае свыше 4 млн грн
По информации СМИ, Данилко получил за концерт в Дубае свыше 4 млн грн
Фото: bigartfestival / Instagram

Издание "ГОРДОН" собрало фотографии украинских и зарубежных знаменитостей, на которых они запечатлены в новогоднюю ночь, а также в первые дни нового, 2022-го, года.

Американская певица Мадонна Новый год встречала в кругу семьи в сером блестящем наряде, дополнив образ балаклавой от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Овдовевший летом 2020 года американский актер Джон Траволта 1 января опубликовал в Facebook праздничное фото, на котором был запечатлен с дочерью Эллой Блю и сыном Бенджамином. 

https://www.facebook.com/johntravolta/posts/482797349871789

55-летняя американская звезда мексиканского происхождения Сальма Хайек Новый год встречала в купальнике на отдыхе. 

Украинский артист Андрей Данилко в новогоднюю ночь выступал в образе певицы Верки Сердючки в одном из отелей Дубая. СМИ писали, что гонорар артиста за это выступление составил около 4,3 млн грн.  

Украинская ведущая Маша Ефросинина праздновала встречу Нового года в кругу близких и друзей. 

Украинская певица Ирина Билык встречала Новый год дома, пригласив к себе коллег по шоу-бизнесу – певицу Ассию Ахат, супругов Павла и Марину Зибровых, певца Александра Пономарева и других знаменитостей.

Украинский певец Monatik встретил Новый год в США вместе с семьей и командой, куда отправился на гастроли. 

Теги: Новый год, Мадонна, Джон Траволта, Monatik, Верка Сердючка
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