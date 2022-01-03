"Сверкающая королева". Мадонна встретила Новый год в украшенной кристаллами балаклаве от украинского дизайнера Багинского. Фото

Мадонна в шляпах от Багинского ранее позировала для обложки итальянского Vogue Фото: madonna / Instagram

В комментарии к ролику артистка поблагодарила свою семью за поддержку.

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Украинский дизайнер головных уборов Руслан Багинский 2 января на странице бренда в Instagram разместил несколько фото певицы в балаклаве и отметил, что является создателем головного убора знаменитости.

"Сверкающая королева. Мадонна встречает Новый год в украшенной кристаллами балаклаве от Руслана Багинского. Сияй ярко", – говорится в публикации.

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