Бульвар Шоубиз
 
03 января, 2022
 
Новости

"Сверкающая королева". Мадонна встретила Новый год в украшенной кристаллами балаклаве от украинского дизайнера Багинского. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мадонна в шляпах от Багинского ранее позировала для обложки итальянского Vogue
Мадонна в шляпах от Багинского ранее позировала для обложки итальянского Vogue
Фото: madonna / Instagram

Американская певица Мадонна 1 января разместила в Instagram ролик, в котором запечатлена во время празднования Нового года в кругу семьи. На видео артистка запечатлена в серой блестящей балаклаве и такого же цвета платье с запахом.

В комментарии к ролику артистка поблагодарила свою семью за поддержку.

Украинский дизайнер головных уборов Руслан Багинский 2 января на странице бренда в Instagram разместил несколько фото певицы в балаклаве и отметил, что является создателем головного убора знаменитости.

"Сверкающая королева. Мадонна встречает Новый год в украшенной кристаллами балаклаве от Руслана Багинского. Сияй ярко", – говорится в публикации.

аа

Контекст:

В шляпах от Руслана Багинского Мадонна ранее позировала для обложки итальянского журнала Vogue. 

Дизайнерские головные уборы от украинского бренда Ruslan Baginskiy есть также в гардеробе певиц Тины Кароль, Нади Дорофеевой и Джамалы, ведущей Кати Осадчей. 

Теги: Новый год, Мадонна, мода и красота, дизайнер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу
  Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу
Дмитрий ГОРДОН
"Президентам, которые говорят по-хамски, конец приходит", "Зеленскому нужно бояться не путча", заявление Гордона о водоразделе истории. Топ-10 материалов "ГОРДОН" за 2021 год
"Президентам, которые говорят по-хамски, конец приходит", "Зеленскому нужно бояться не путча", заявление Гордона о водоразделе истории. Топ-10 материалов "ГОРДОН" за 2021 год
Алина ГРЕЧАНАЯ
  "Вагнергейт", "голодная туса" в День Голодомора, Чаус в нижнем белье, Red Bull и вандализм. Самые громкие "зашквары" 2021 года
  "Вагнергейт", "голодная туса" в День Голодомора, Чаус в нижнем белье, Red Bull и вандализм. Самые громкие "зашквары" 2021 года
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ничего не потерял. Наоборот – обогатился". Экс-нардеп Гаврилюк похвастался своими достижениями за прошлый год
"Ничего не потерял. Наоборот – обогатился". Экс-нардеп Гаврилюк похвастался своими достижениями за прошлый год
"Говорят, скоро рожать". Каменских на фото с Потапом показала фигуру в сильно облегающем платье с разрезом
"Говорят, скоро рожать". Каменских на фото с Потапом показала фигуру в сильно облегающем платье с разрезом
Олег Ляшко: Я украл один раз. Вытащил кошелек
Олег Ляшко: Я украл один раз. Вытащил кошелек
Рождественский штоллен. Рецепт праздничного кекса
Рождественский штоллен. Рецепт праздничного кекса
"Гантели стоят, Петя спит". Зеленский показал, что происходит в его тренажерном зале после встречи Нового года
"Гантели стоят, Петя спит". Зеленский показал, что происходит в его тренажерном зале после встречи Нового года
  Корогодский: В Милане ко мне подошла барышня и попросила примерить пиджак для ее мужа от покойника Версаче: он только умер
  Корогодский: В Милане ко мне подошла барышня и попросила примерить пиджак для ее мужа от покойника Версаче: он только умер
Дмитрий ГОРДОН
"Маленький цветочек", "Бубочка". Блогер Вербинец засветила промежность в плавках, спущенных до лобка
"Маленький цветочек", "Бубочка". Блогер Вербинец засветила промежность в плавках, спущенных до лобка
"Вот это снежинка", "Милашная дочурка". Джанабаева показала восьмимесячную дочь в пышном платье
"Вот это снежинка", "Милашная дочурка". Джанабаева показала восьмимесячную дочь в пышном платье
"Сверкающая королева". Мадонна встретила Новый год в украшенной кристаллами балаклаве от украинского дизайнера Багинского. Фото
"Сверкающая королева". Мадонна встретила Новый год в украшенной кристаллами балаклаве от украинского дизайнера Багинского. Фото
"Самая красивая во всем мире!" 55-летняя Хайек крупным планом показала пятую точку
"Самая красивая во всем мире!" 55-летняя Хайек крупным планом показала пятую точку
"Какие груди! Надежда желанная милфа". Мейхер показала грудь в тесном платье
"Какие груди! Надежда – желанная милфа". Мейхер показала грудь в тесном платье
В сети показали 67-летнего Виктора Ющенко, отрастившего усы и бороду
В сети показали 67-летнего Виктора Ющенко, отрастившего усы и бороду
"Красивые, как в сказке". Осадчая показала всех своих детей от Горбунова
"Красивые, как в сказке". Осадчая показала всех своих детей от Горбунова
"Показывает сиськи, черт возьми!" Рианна засветила соски крупным планом
"Показывает сиськи, черт возьми!" Рианна засветила соски крупным планом
  "Я всегда бегал за юбками". Украинский ведущий из Ливана Салем признался, что "всегда был бабником"
  "Я всегда бегал за юбками". Украинский ведущий из Ливана Салем признался, что "всегда был бабником"
"Вы трезвой-то бываете?", "Платье можно было поскромнее надеть". Волочкова отожгла дома у 95-летнего хореографа Григоровича
"Вы трезвой-то бываете?", "Платье можно было поскромнее надеть". Волочкова отожгла дома у 95-летнего хореографа Григоровича
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS